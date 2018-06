Bewoners binnenstad klagen over urinoirs op Markt en Tongerloplein

De gemeente Roosendaal heeft op de Markt en Tongerloplein twee urinoirs staan die volgens de bewoners buiten de uitgaansuren weer in de grond zouden moeten verdwijnen. Volgens de bewoners, die niet met hun naam in de krant willen, blijven de urinoirs in het weekend gewoon staan.

De gemeente voorlichting bevestigt dat de afspraak inderdaad is dat de urinoirs vrijdagavond omhoog worden gezet en pas zondagavond weer omlaag gaan. ,,Door de vele grote evenementen in Roosendaal zoals afgelopen weekend Roosendaal Zingt is het zo dat de urinoirs het hele weekend omhoog blijven staan," zegt een woordvoerder.

De bewoners vinden dit een aanfluiting voor een stad als Roosendaal. ,,Het is toch geen gezicht dat wanneer je de Markt oploopt vanuit het Emile van Loonpark je gelijk tegen plassende mannen aankijkt. We kennen geen enkele andere stad waar het net zo is. Normaal in steden als Antwerpen en Amsterdam zijn het afgesloten urinoirs. Alleen in Roosendaal staan mannen op centrale plekken in het openbaar te plassen."

Quote Alleen in Roosendaal staan mannen op centrale plekken in het openbaar te plassen

,,Wil je lekker op je balkon op Marktstede gaan zitten, dan wil je dat toch zeker niet zien. Mensen die in de zomer overdag lekker op de terrassen zitten op de Markt kijken er ook op. Niet echt een aanwinst voor de uitstraling van Roosendaal lijkt ons. Om over de stankoverlast maar niet te beginnen."

Verschrikkelijke dingen

Volledig scherm Urinoir op kruising van Bloemenmarkt en Tongerloplein in Roosendaal staat tijdens het weekend omhoog, volgens bewoners is de afspraak alleen tijdens uitgaansuren. © Foto Alfred de bruin Yvonne van Gorp, eigenaar van lunchcafé Lente, is het helemaal met de klagende bewoners eens. Ze ergert zich aan de urinoirs, waarvan er één vlak voor het terras van het café staat.



,, Ik heb het altijd verschrikkelijke dingen gevonden. Haal ze alsjeblieft helemaal weg. Echt ik heb veel liever dat mensen bij ons de toiletten gebruiken, dan tegen van die plassende mannen te moeten aankijken. Blijft toch een raar fenomeen hé, alleen voor mannen."

Een bewoonster die bij de de gemeente klaagde, over de urinoirs die overdag omhoog blijven staan, kreeg als antwoord dat de politie de afstandsbediening van de urinoirs heeft. ,, Ze zeiden ook dat door de urinoirs in het centrum het wildplassen in de binnenstad wel minder is geworden. Maar dat zijn volgens mij toch meestal wel dronken mensen die wildplassers. En die zie je toch overdag niet veel in het centrum lopen."

Een van de bewoonsters denkt erover om bloemen in de pisbakken te gaan zetten wanneer de urinoirs overdag omhoog blijven staan in het centrum.

Volledig scherm Urinoir op Markt in Roosendaal staat overdag gewoon omhoog tijdens Roosendaal Zingt, volgens bewoners is de afspraak alleen tijdens uitgaansuren. © Foto Alfred de bruin