Bewoners Amethistdijk Roosendaal: Laat die camera's van na de schietpartij lekker hangen

Zijn overbuurvrouw, ook zij wil net als alle anderen die we spreken niet met naam in de krant, wil ook niet weg uit de wijk. ,,Nee, we wonen hier prima. Leuk huis, fijne buren. Maar ik moet wel zeggen dat die schietpartijen op de Diamantdijk en later bij ons in de straat wel voor onrust hebben gezorgd. Vooral onder jonge gezinnen. Mensen vragen zich af of dit wel een geschikte plek is om op te groeien. Tja, we weten dat er in de stad veel wordt gedeald. Dit is Roosendaal hè, het gebeurt overal. Ook in onze buurt, sterker, pal voor onze neus. Nu is het inderdaad rustig, laten we hopen dat het zo blijft."



Een jonge moeder loopt met haar twee meisjes door de straat. Ze vindt het cameratoezicht prettig. ,,Sinds die zaterdagavond heb ik toch een vreemd gevoel in m'n buik als ik buiten loop. Net alsof je niemand meer vertrouwt. Ik hoop dat dat gevoel slijt, want het is niet goed. Stiekem heeft die schietpartij toch heel wat impact op je leven." Ze kijkt omhoog naar de camera's. ,,Laat die dingen nog maar even hangen. En de politie zien we ook regelmatig, dat helpt wel."