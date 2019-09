Bewoner ziet dakpannen van huis verschuiven: ‘inbreker’ blijkt wasbeer in Kalmthout

Wasberen komen steeds vaker voor in Brabant en ook vlak over de grens in België. Maar als de dieren hun leven zeker willen zijn, kunnen ze zich beter niet vertonen. Het provinciebestuur van Brabant is niet van plan om de dieren op te vangen en kiest voor afschot .

Exotisch exemplaar

‘Omdat het zwervende exemplaren betreft en deze zich niet of nauwelijks laten vangen, is afschot een effectieve maatregel om te voorkomen dat deze invasieve exoten zich in de toekomst in Noord-Brabant vestigen’, schreef het Brabantse provinciebestuur.

De provincie wees er daarbij op dat het Europees beleid is om verspreiding tegen te gaan. De wasbeer komt immers van nature niet in Europa voor; het van oorsprong Amerikaanse dier heeft zich in onder meer Duitsland echter wijd verspreid. De beren zijn in de loop der jaren ontsnapt uit de pelsdierhouderij, of uitgezet voor de jacht. Wel is het Brabantse provinciebestuur bereid een extra deskundige over de kwestie te raadplegen. Tot dat advies er ligt - in het najaar - blijft het besluit om tot afschot over te gaan echter gewoon van kracht.