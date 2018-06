Bewoner Gastelseweg: 'Beste burgemeester Niederer, zullen wij eens van woning ruilen?'

,,Ik heb het idee dat onze burgemeester niet weet waar hij het over heeft. Daarom mijn serieuze voorstel voor een woningruil. Dan kan hij vooral 's avonds en in het weekend pas echt goed zien wat wij bedoelen met overlast. Ik vrees alleen dat hij mijn aanbod zal afslaan. Sinds de opening van de supermarkt is de burgemeester nooit bij ons langs geweest voor een gesprek. Heel spijtig, want nu blijven we hem zeker bestoken met foto's en mails van illegale situaties bij de winkel. Wij vinden het heel belangrijk dat hij onze problemen erkent. Maar als hij dingen roept als 'ik word niet warm of koud van de klachten', is die erkenning ver te zoeken", aldus Jansen.

Excuses

Ook Jansen is lid van het bewonerscomité dat onlangs is opgericht uit onvrede over de aanwezigheid van de supermarkt. De uitspraken die Niederer afgelopen donderdag tijdens een commissievergadering deed over de vele klachten die hij van omwonenden ontvangt, zijn bij dit comité compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Niederer zitten de klagers in een vicieuze cirkel en is het lastig het probleem op te lossen. De bewoners eisen excuses van Niederer, maar of ze die ook krijgen is de vraag. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat als de burgemeester sorry wil zeggen, hij dat niet via de media zal communiceren. ,,Dan zegt hij dat tegen de bewoners, niet tegen de pers." Het is ook niet bekend of Niederer ingaat op de woningruil.