Bevrijdingsfestival keert terug en breidt iets uit in Roosendaal

ROOSENDAAL - Het Bevrijdingsfestival in Roosendaal gaat op herhaling. Zowel op het Tongerloplein als in het Emile van Loonpark vinden op 5 mei verschillende optredens plaats.

Waar de organisatie vorig jaar nog in handen van de Roosendaalse jongerenraad lag, ligt die dit jaar bij een aparte, zevenkoppige stichting. Voorzitter van die club is oud-voorzitter van de jongerenraad Menno Nefs. ,,Het organiseren van zo'n feest valt niet onder de taken van een jongerenraad. Daarbij kunnen we met een aparte stichting de geldstromen netjes gescheiden houden.''

Succes

Het debuut van het Bevrijdingsfestival vorig jaar was met zo'n 2.000 bezoekers in totaal een succes. Voor de kersverse stichting is er dan ook geen reden om van de opzet af te wijken. Ook dit jaar ligt de focus op het Tongerloplein op livebands. Omdat daar qua publiek toch meer op gezinnen wordt gerekend, is er dit jaar ook een speciale kinderhoek op het plein ingericht.

Kleine veranderingen

Het Emile van Loonpark is meer gericht op jongeren, met optredens van verschillende artiesten. Nefs: ,,Daar willen we dit jaar wel een iets grotere lichtshow brengen.'' Enige artiest die tot nu toe bekend is, is dj-duo De Lievelings DJ's van je Zusje. Zij gaan in het Emile van Loonpark draaien. De rest van de artiesten wordt in de loop van komende weken onthuld.