Bevrijdingsconcert voor vijfde keer in De Kring in Roosendaal

6 oktober ROOSENDAAL - Eigenlijk is het best een beetje dubbel. 'n Tikkeltje cru, zelfs. Duizenden Roosendalers die avond na avond bij het slot van het openluchtspektakel Kijk ons... Roosendaal staan te hossen op de carnavalskraker 'Zijd'ok in Roosendaol gebòòre?' van leutkeutel Tullepeteun met zijn Balkanbende, terwijl het aantal mensen dat die vraag nog naar waarheid met 'ja' kan beantwoorden met de dag kleiner wordt.