Bevrijding 2020: geen herdenkingen, wel films in de bioscoop

Vlaggen

Wat Roosendalers wel gaan zien? Dat er in de loop van volgende week naast het raadhuis op de Markt vlaggen worden gehesen van de landen die Roosendaal en de omgeving in 1944 bevrijd hebben, zegt woordvoerder Jeroen Steenmeijer.



In de dorpen wordt volgens hem voor zover bekend niet op een alternatieve manier herdacht: ,,Bij ons is in ieder geval niks gemeld. Even leken er wel plannen te zijn in Wouwse Plantage, maar daar hebben we niks meer van gehoord.’’