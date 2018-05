Bevelhebber commando’s in Roosendaal vertrekt na roerige periode: 'Het was een intensieve tijd'

Groen kent als bevelhebber van de KCT een roerige periode. Al kort na zijn aantreden kreeg hij te maken met het dodelijk schietincident op de schietbaan in Ossendrecht waarbij een commando-instructeur om het leven kwam. Vorig jaar klaagden commando's in een brandbrief over de slechte staat van hun wapens en middelen. En dit jaar ontstond onrust bij het KCT over de verklaring van Marco Kroon over zijn tijd bij de commando's in Afghanistan in 2007.