Bettie Akkum Aai geeft blauwe dassen weg, maar krijgt ze ook terug

De weersvoorspellingen doen zaterdag het ergste vrezen. Daarom wordt de tent uit voorzorg niet op de Markt, maar beschut tussen de Sjoes en De Raatskelder geplaatst. ,,'t Is vandaag even niet 'draai 't maar om', maar 'waai 't maar om''', zegt Prins Markus bij de prijsuitreiking. De locatie blijkt handig gekozen, want de Raatskelder wordt door de jury tot leutigste café verkozen. Dennis Raats komt de blauwe vlag zelf halen. ,,Zie dat blije bakkes'', zegt de prins.

De jonge zeulband Bettie Akkum Aai wint heeft het 23e zeulbandspektakel gewonnen. Bettie draaide letterlijk de rollen om en was zelf de jury die blauwe dassen aan het publiek uitreikte. Daarmee geven ze blijk van een vooruitziende blik, want aan het eind van de avond nemen ze die dassen zelf mee naar huis. Tweede wordt Van Alleswa, Wasdanou haalt de derde plaats. Dieneke van Rieneke, ,,dat is mijn carnavalsnaam'', is een van de meer dan twintig juryleden. ,,Ik doe het al negen jaar. Op mijn voorhoofd staat 'vrijwilliger' geschreven, lacht ze. ,,Wij letten vooral op leutige acts en natuurlijk ook of ze goed spelen'', legt ze de beoordeling uit. ,,Niet alle bands doen een act, maar wij vinden het extra leuk als ze de hele avond goed in hun rol blijven.''

Leutige stemming