Betrijding coronacrisis amper van invloed op Rucphense jaarrekening

Enerzijds heeft dat te maken met projecten, die ook in 2021 nog doorlopen. ,,Anderzijds is de huiver voor grote uitgaven in de coronacrisis onterecht gebleken’’, zegt Lazeroms, Hij wijt dat aan allerlei activiteiten die geen doorgang vonden, waardoor de inzet van de gemeente beperkt is gebleven. Betalingen aan zorgaanbieders, leerlingenvervoer en deeltaxi liepen overigens wel door. Daarnaast ontving Rucphen zoals alle gemeenten een Rijksbijdrage en is een risicoreservefonds corona gevormd om tegenvallers op te vangen. Daar houdt Rucphen vrij onverwachts 377.000 euro aan over, die wordt overgeheveld naar de algemene reserve, zeg maar de ‘pot-nog-geen-bestemming’.