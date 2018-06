'Beter luisteren naar bouwwensen in Zegge'

Lazeroms wil belangstellenden echter niet op het verkeerde been zetten: ,,Het is niet bedoeld voor iemand die het plan heeft in de kom van Zegge twintig woningen neer te zetten. Het gaat over kleinschalige dingen. Over de vraag of mensen of mensen hun pand anders willen gebruiken of aanpassingen willen doen.’’ Volgens Lazeroms is het de bedoeling zo beter in te spelen op bij bewoners levende behoeftes ten aanzien van hun woning. ,,En het voorkomen van extra rompslomp.’’