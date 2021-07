Betaald parkeren breidt uit: proef met latere eindtijden parkeerregime in Roosendaal

Aanpak rattenpro­bleem wordt strijd van lange adem: ‘Door verbod op gif kost dit meer tijd’

20 juli ROOSENDAAL - Het oplossen van het rattenprobleem in Kalsdonk wordt een strijd van de lange adem. Dat zegt de gemeente Roosendaal. Want hoewel er een hoop vangkooien zijn uitgezet, er zijn nog maar weinig ratten gevangen. Dat zien ook de buurtbewoners: ,,Er is nog weinig verbeterd.’’