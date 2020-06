Bestuurlijke banden tussen Halderberge en Etten-Leur

Gemeente: Brugstraat 78 is geen opvang maar kamerver­huur

26 juni ROOSENDAAL - Er is aan de Brugstraat 78 geen sprake van daklozenopvang maar van kamerverhuur. Dat zegt de gemeente Roosendaal in een reactie op het plan van de stichting We All Care 4 You om in het pand aan de Brugstraat acht daklozen op te gaan vangen.