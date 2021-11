Bestuurders komen met schrik vrij na autobotsing in Roosendaal

Hoeven verruilt katholieke kerk voor kapel Bovendonk: ‘De kerk is te groot geworden’

HOEVEN - Waar katholieke kerken sluiten, worden parochianen vaak naar een naburige geloofsgemeenschap verwezen. In Hoeven is de overstap minder groot. De St. Jan de Doperkerk is weliswaar weldra ‘kerk af', maar de diensten gaan daarna door in de kapel van Bovendonk.

3 november