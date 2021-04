Bestuurder rijdt onder invloed van drugs in Roosendaal, rijbewijs al drie jaar verlopen

Het rijgedrag was door agenten opgevallen toen de bestuurder zaterdagochtend in de wijk de Kroeven over de Pootlaan in Roosendaal reed. Op de Hendrik Gerard Dirckxstraat hield de politie de bestuurder aan. Zijn rijbewijs bleek al drie jaar verlopen en ook zijn was remlicht defect. De politie nam de auto in beslag en bracht de bestuurder mee naar het politiebureau.