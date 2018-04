Bestuurder in Wouw krijgt bekeuring na rijden zonder geldig rijbewijs

Chris uit Roosendaal is 95 en sport maar door en door

11:30 ROOSENDAAL - Hij houdt niet van stilzitten, zegt Chris van Diggelen. Dinsdag blies de krasse Roosendaler 95 kaarsjes uit. Een dag later is hij gewoon weer present bij de wekelijkse training van Bowlsclub Amigo bij Metsj Point. En even fanatiek als altijd. ,,Opgeven zit er bij mij niet in", zegt hij.