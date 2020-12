Bestuurder die in Rucphen een onfortuinlijke fietser aanreed, krijgt werkstraf en rijontzegging

Meer aanmeldin­gen voor de commando's dankzij Kamp van Konings­brug­ge

18 december Dankzij de populaire televisieserie Kamp van Koningsbrugge is het aantal aanmeldingen voor het Korps Commandotroepen flink gestegen. In de maanden voor het programma werd uitgezonden, meldden gemiddeld per dag 1 tot 2 man zich aan om commando te worden. Nu zijn dat er 4 tot 7 per dag, zegt Defensie.