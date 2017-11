Bestuurder (74) gecrashte auto overleden

Geen migrantenhotel maar fysio naar Bergrand in Roosendaal

14:52 ROOSENDAAL - De vergunningaanvraag voor een migrantenhotel aan de Bergrand in Roosendaal is door Atik uitzendbureau ingetrokken. In het kantoorpand komen geen uitzendkrachten van het bedrijf te wonen. In plaats daarvan gaat fysiotherapeut Van Broekhoven zich vestigen in de ene helft van het gebouw. De andere helft heeft Atik ingericht als kantoor voor zichzelf.