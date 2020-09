Bestuur TV Borchwerf werkt al jaren aan eigen opheffing

Een vroegtijdig einde van TV Borchwerf was zeven jaar geleden, bij de officiële oprichting van de club al bekend.

De vereniging zit midden op Borchwerf. Tussen het spoor en een rangeerterrein, tussen de Grondbank en het NS-station. Dat hoort niet, dat past niet in het bestemmingsplan. Met hangen en wurgen mocht de club tot half december 2020 blijven tennissen, maar dan valt het doek.

Personeelsvereniging

Piet Langen (75) is al sinds 1978 lid van de club, die voortkwam uit de Spoorweg-, Sport- en Ontspanningsvereniging Roosendaal. Dat was een soort personeelsvereniging voor mensen die ‘aan het spoor zaten’. Opgericht in 1976. Deze SSVR had heel veel afdelingen en in 2013 weekte de tennis zich los om zelfstandig door te gaan.

Volledig scherm TV Borchwerf op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal in verval. © Henk den Ridder

Piet Langen wijst op het clubhuis en de vijf kunstgrasbanen op het tenniscomplex. ,,Alles is door de NS betaald. er was een dikke subsidie van de NS voor de exploitatie. Op een gegeven moment werd de NS opgesplitst en werkten er minder mensen bij de NS. De sportclubs werden onder de loep gelegd en in 2013 moesten we verder gaan als TV Borchwerf", vertelt Langen.

Jan Lanooy werd voorzitter van de club. Hij weet nog hoeveel moeite het kostte om een horecavergunning op het clubhuis te krijgen. ,,Toen kwam er een nieuw bestemmingsplan en daar paste de club niet meer in. De NS wil het perceel terug hebben. Het bestuur was sinds 2013 bezig met zijn eigen uitvaart. We zijn met 150 leden gestart. Nu hebben we er nog 104.”

Afscheidsfeest

Deze week is de uitgestelde voorjaarscompetitie begonnen. Het is de laatste van TV Borchwerf. Geen afscheidsfeest, want corona. Geen laatste toernooi, want de competitie eindigt eind november pas. Een aantal leden stapt over naar andere verenigingen. Voor de overblijvers is het game, set and match.