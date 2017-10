Bestuur RKVV Roosendaal opgestapt: 'Motie voelt als een mes in onze rug'

In het verslag van de vrijdag gehouden algemene ledenvergadering staan wel enkele vermoedens van het vorige bestuur. Zoals een vermeend gebrek aan betrokkenheid. De motie voelt bij het afgetreden bestuur 'als een mes in onze rug', zo staat in het verslag. Met daarbij de melding wat afgelopen jaren allemaal is bereikt door de vereniging, zoals het vooruitzicht op een derde kunstgrasveld en een gezonde clubkas, ook na flinke investeringen.

Ontstemd

Oud-secretaris Dirk van Loon is nog altijd ontstemd over de gang van zaken. ,,Je zou verwachten dat er een motie wordt ingediend nadat er een gesprek is geweest, of voorstellen zijn besproken. Het kan natuurlijk zijn dat wij keuzes maken die niet begrepen worden of er onvoldoende in slagen deze uit te leggen. Maar dan moet dat ons wel verteld worden, zodat we zaken anders kunnen doen'', aldus Van Loon.