Bestuur De Draai twijfelt nog aan doorgaan criterium

Koningsdag nog maar een keertje in de light-ver­sie

27 april ROOSENDAAL/HALDERBERGE/RUCPHEN - Oranje fans zullen zich nog een jaartje tevreden moeten met een niet al te uitbundige Koningsdag. Sommige Oranjecomités laten de verjaardag van de koning voor wat het is, anderen zoeken het in online spelletjes of een uitgezette puzzeltocht. Iedereen gaat ervan uit dat het de laatste sobere versie van het volksfeest is.