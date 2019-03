Bestrijdingsmiddel DDT vertraagt woningbouwplan De Reuzelaar in Hoeven

HOEVEN - De aanleg van nieuwbouwwijk De Reuzelaar in Hoeven gaat voorlopig niet van start. Bij bodemonderzoek op het terrein van de voormalige basisschool is een verhoogde concentratie DDT aangetroffen. Volgens de gemeente Halderberge is er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid.

DDT is een bestrijdingsmiddel tegen insecten zoals muggen en luizen. Het is in de na-oorlogse jaren in de landbouw en boomteelt veel gebruikt. Sinds 1973 is het gebruik van DDT in Nederland verboden vanwege de kwalijke effecten op het milieu. Het middel is echter slecht afbreekbaar en wordt daarom jaren later nog steeds in bodems aangetroffen.

Boomkweker

De verontreiniging staat het bouwrijp maken van het terrein waar 29 woningen op verrijzen voorlopig in de weg. De gemeente Halderberge laat weten eerst een aanvullend bodemonderzoek in te stellen, waarna de vervuiling in opdracht van de gemeente wordt gesaneerd. Voordat begin jaren zeventig basisschool De Reuzelaar gebouwd werd, was het perceel in eigendom van een boomkweker. De kans is groot dat hij de insecten in zijn boomgaard met DDT bestreed.

Gezondheidsrisico's