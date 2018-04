Bestelbus rolt van de A58 en belandt in de sloot

VIDEO WP-Bus rijdt voor eerste keer naar Wouw, 'Eindelijk zelf boodschap­pen doen'

18 april WOUWSE PLANTAGE - Naantje de Koning-Jacobs (70) is zo bij dat ze zelf weer is boodschappen kan doen. Van de eerste rit van de WP-Bus van Wouwse Plantage naar de markt in Wouw, maakt ze gebruik om eindelijk zelf te gaan winkelen in de supermarkt.