Beslag op vijf auto's bij actie op camping in Schijf

De actie, die om zes uur in de ochtend begon, verliep rustig en eindigde rond twee uur in de middag. ,,Er zijn geen ernstige of levensbedreigende situaties geconstateerd. Wel is onder meer een aantal openstaande geldboetes geïncasseerd en op vijf voertuigen beslag gelegd’’, maakt de gemeente de balans op. Vorig jaar werden bij een vergelijkbare controle zes auto's in beslag genomen. De GGD West-Brabant trof bij de controle dinsdag ook enkele leefomstandigheden aan die nadere zorg behoeven. Ook op enkele plekken verdient de brandveiligheid verbetering.

Doel van de controles is dat de camping een veilige, gezonde en goed bewoonbare recreatieplaats wordt, zegt de burgemeester. ,,In het verleden zijn er wat wisselingen van eigenaar geweest. Het was er wat rommelig’’, schildert zij de achtergrond. Toen vorige maand na een melding drugs werden gevonden vond de gemeente de tijd rijp voor een nieuwe grondige check. ,,We merken dat het resultaat oplevert. Het zag er stukken beter uit dan vorig jaar.’’ Van der Meer Mohr schrijft die ontwikkeling vooral op het conto van de beheerders. Het tweetal, een man en een vrouw, laat echter weten dat ze inhoudelijk liever niet op de zaak ingaan. De eigenaar, die kantoor houdt in Den Haag, was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.