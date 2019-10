Beschonken man rijdt auto's aan in Oudenbosch

Rond 21.15 uur meldde een automobilist bij de politie dat een bestuurder een aanrijding had veroorzaakt. Volgens de melder reed de bestuurder ineens op de verkeerde weghelft waardoor een aanrijding niet meer te voorkomen was.

Agenten troffen de man in de Molenstraat in Oudenbosch aan. Hij stond met zijn beschadigde personenauto net over de spoorwegovergang. Volgens de politie was hij zichtbaar onder invloed van alcohol. De verdachte weigerde een blaastest te doen. De man was ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs.