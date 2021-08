Beschonken bestuurder probeert in Oudenbosch te vluchten voor politie

Gemma blijft vechten voor een fietspad in de Leemstraat: ‘Dit is hét schandaal van Roosendaal’

8 augustus ZEGGE/ROOSENDAAL - Gemma Engelen uit Zegge blijft onverminderd strijden voor een vrijliggend fietspad op de volgens haar voor fietsers levensgevaarlijke Leemstraat tussen Roosendaal en Zegge. Het nieuwste wapen in die strijd? Haar protestfiets, een knalrood karretje met grote demonstratieborden. ,,Want hier moet iets gebeuren, dit is hét schandaal van Roosendaal.’’