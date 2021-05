Beschonken Belg (29) botst met bolide tegen boom in Nispen

COLUMN Willen 50Plus én Den Haan de politiek nu verlaten, alstu­blieft?

6 mei De stekker eruit! Dat lijkt me de enige oplossing voor de ontluisterende Haagse bende die zich 50Plus noemt. Wie er ook gelijk heeft in het nieuwste conflict, het is een grof schandaal dat de leden van deze politieke partij al jaren drukker zijn met onderling ruzie maken dan met hun kiezers.