Beschonken automobilist rijdt tegen paaltje op kruising in Zegge

RoosendaalNL en de charme van een groot café

19 november ROOSENDAAL - "Jongens, wat zit dat sfeertje er lekker in zeg, hier in Roosendaal'', zegt André Hazes. De zanger zet bij de vijfde editie van RoosendaalNL in Metsjpoint de zaal compleet op zijn kop. Elk nummer, waaronder natuurlijk ook enkele van zijn vader André, wordt woord voor woord meegezongen.