Bert (79) is zijn hele leven al missionaris in Kenia: ‘Dat avontuurlijke trok me wel’

Pater Buijs, stevig geworteld in de van oorsprong Engelse congregatie van missionarissen van Mill Hill, was nooit van het dwarse of obstinate. Zijn vader, door de broeders van Saint Louis opgeleid tot onderwijzer, nam hem als klein manneke al trouw mee naar de Basiliek. Rond zijn twaalfde stond het wel vast. Bert zou priester worden; het kleinseminarie van Mill Hill in Tilburg wachtte op hem.

,,Het voelde als iets natuurlijks. Je groeit erin mee. Heel diepgravend heb ik daar niet over nagedacht. Ik had met zeven zusjes en vijf broers een fijne jeugd. Maar de priesteropleiding was ook fijn, hoor. Na Tilburg deed ik twee jaar filosofie bij de congregatie in Roosendaal.”

,,Daar zat ook het missiehuis. Denk nou niet dat alles even zwaar was. We voetbalden, gingen eens per week met z'n allen oud papier ophalen. Daarna heb ik nog vier jaar bij Mill Hill in Londen gezeten waar ik veel andere nationaliteiten ontmoette. Ik kreeg er als het ware een familie bij! Maar het klopt wel dat de opleiding lang duurde. (Pretogen) Ik snap ook niet dat ik het al die tijd heb uitgehouden. Ha, ha.”

De in Oudenbosch geboren, maar in Standdaarbuiten getogen zielenherder doet zijn levensverhaal in Rucphen, op het hem zo vertrouwde logeeradres van zus Agaath en schoonbroer Gerard. Vanuit zijn tweede thuis Kenia mag Bert vanwege zijn leeftijd eens per jaar naar Nederland voor familiebezoek. Alle dertien kinderen uit het ouderlijk gezin leven nog. Ze hangen aan de missionaris. En de missionaris hangt aan hen.

In de zomer van 2016 stapte de hele familie in het vliegtuig om in de Oost-Keniaanse kustplaats Malindi het 50-jarig priesterjubileum van Bert mee te vieren. Het was een ongekend feest, een hoogtepunt in zijn leven. ,,De kerk puilde uit. De viering duurde wel vier uur. Iedereen was zó blij. We hadden nog nooit zoiets meegemaakt”, zegt Agaath.

De keuze voor Kenia, 54 jaar geleden, was niet eens een keuze. ,,Je werd gewoon gestuurd. Dáár ga jij naar toe, zo ging dat.” De jong gewijde priester van toen ging er niet onder gebukt. Bert deed wat hij moest doen. ,,Het maakt het leven gemakkelijker.”

‘Het was een avontuur’

Let wel, gemakkelijk is wat anders dan voorspelbaar. Bert oogt als de rust zelve, maar is allerminst een saaie piet. ,,Je wordt als twintiger naar een totaal andere wereld gezonden. Het was een avontuur. Tijdens mijn verblijf in Londen had ik de verhalen gehoord van missionarissen in Borneo. Mannen met lange baarden die meeslepend vertelden over hoe ze in bootjes over de rivieren voeren om de mensen daar te helpen. Ik zag ze in gedachten gaan over het water. Een eenvoudig, maar tegelijkertijd stoer leven. Dat trok aan mij.”

Eenvoudig waren de eerste tien jaar in Afrika zeker. ,,Eenvoudig? Er was helemaal niets daar. Behalve een bed in een hutje en een emmer aan een haak bij wijze van douche, had Bert zelf ook niks. En wat hij had, gaf hij weg. Dat zal hij nooit over zichzelf zeggen, maar het is wel zo”, moet Agaath even kwijt terwijl haar broer op de foto wordt gezet.

Ze zag het met eigen ogen toen ze hem opzocht bij de Kisii-stam, ergens in het zuidwestelijke niemandsland van Kenia. Agaath was diep onder de indruk. ,,Onvoorstelbaar hoe de mensen daar in het leven stonden. Zo arm en toch zó gastvrij. Hun laatste kip zouden ze opgeofferd hebben om ons te eten te geven.”

‘Ik moest een half jaar mijn mond houden’

Die instelling sloot naadloos aan bij de mens die de pater is. Al was het in het begin flink behelpen. ,,Ik moest de taal van de stam onder de knie krijgen en moest daarom de eerste zes maanden na aankomst letterlijk mijn mond houden. Observeer, luister en zwijg, was de opdracht. Zo ging dat”, lacht Bert.

Als missionaris had hij de taak om het christendom te verspreiden en de Kenianen letterlijk in zijn kerk te krijgen. Maar zendingswerk is bovenal het smeden van hechte gemeenschappen tussen duizenden families en dorpen, vindt de West-Brabander.

,,Mensen bij elkaar brengen, dáár gaat het om. Ik trok kriskras door Kisii-land om op huisbezoek te gaan. We bouwden een vakschool om te leren timmeren en metselen. We hielpen bij de bestrijding van ziekten. De waardering en liefde die je ontvangt, zijn heel bijzonder. Het is gewoon heel leuk werk.”

Volledig scherm Een van de vele projecten van pater Bert Buijs in Kenia: straatkinderen die les krijgen in een provisorische 'klas'. © Familie Buijs

Bisschop zonder bisschop te zijn

Veel minder leuk zijn de bestuurlijke beslommeringen die hij momenteel op zijn bord heeft als diocesaan in het bisdom van Malindi. Het komt erop neer dat hij alles doet wat een bisschop doet, zonder bisschop te zijn.

,,Drie jaar geleden overleed de bisschop. We wachten op een opvolger. Dat duurt lang, ja. Misschien dat de Heilige Geest op reis is, ha ha. Luister, ook dit werk moet doorgaan, dus doe ik het. Maar ik ben veel liever gewoon pastoor. Dan sta je tussen de mensen. Laat anderen maar de geldzaken van het bisdom regelen. Of ik niet de ambitie had om hogerop te komen in de kerk en zelf bisschop worden? Ik moet er niet aan denken.”

Trouwens, nu ook Afrika in de greep is van het corona-virus, is het pastoorswerk letterlijk van levensbelang, aldus pater Buijs. Los van alle zieken en doden trekt Covid-19 een spoor van maatschappelijke ontwrichting door Kenia.

De scholen zijn nu al een half jaar dicht en daar zijn vooral meisjes en jonge vrouwen het slachtoffer van. Sinds corona rijst het aantal tienerzwangerschappen de pan uit. De vaders laten het vaak afweten, waardoor een nieuwe generatie alleenstaande moeders het in armoede moet zien te rooien. Het seksueel misbruik van zeer jonge meisjes en pubers is sowieso een groot probleem, weet Bert.

Opvanghuis voor meisjes

,,De cultuur in veel Afrikaanse landen is nog steeds dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen. Dat is heel hardnekkig. Met Amerikaanse hulp hebben we in Malindi een opvanghuis voor misbruikte meisjes geopend. Daar krijgen ze goede begeleiding. Inmiddels zijn daar ongeveer driehonderd meisjes van vijf tot zestien jaar opgevangen.”

Dan is er nog de zorgboerderij Small Home waar Bert tientallen gehandicapte kinderen een fatsoenlijk bestaan geeft. Sinds 2005 bouwde hij de boerderij uit. Wat begon met een koe en wat kippen, groeide uit tot een bedrijf dat via de verbouw en verkoop van groenten en fruit zichzelf leerde bedruipen. ,,Wat ik deed als jonge missionaris, doe ik in feite nog steeds. Het is een eenvoudig beroep. Het heet mensen helpen.”

Had hij diep van binnen niet liever een eigen gezin gesticht? Een mens die zo graag naast en tussen andere mensen staat, verlangt misschien ook naar een eigen familie. ,,Ik heb het niet gemist. (Weer die olijke grijns) En het is nu te laat om er nog aan te beginnen. Weet je, ik heb maar liefst twee eigen families. Mijn broers en zussen in Nederland en een grote familie in Kenia. Ik houd van allebei evenveel.”

Volledig scherm De West-Brabantse pater Bert Buijs deelt in het Keniaanse Malindi de communie uit tijdens de viering van zijn 50-jarig priesterjubileum in de zomer van 2016. © Familie Buijs