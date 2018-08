Beroofde pakketbezorger krijgt financiële steun uit Heerle, Moerstraten en Kruisland: 'Geweldig'

Hij kan er nog steeds niet bij wat er die vrijdagochtend nou precies is gebeurd. Terwijl de 34-jarige Bergenaar terug naar zijn bus loopt na net weer een pakketje te hebben bezorgd aan de Herelsestraat in Heerle, wordt hij door een nog onbekende man opzij geduwd die er vervolgens met zijn wagen vandoor gaat.

Lees ook Pakketbezorger (34) wordt in Heerle beroofd van zijn eigen bestelbus Lees meer

Achtervolging

Baartmans weet nog een lift te regelen en zet de achtervolging in richting Wouw, maar zonder succes. Baartmans vindt uiteindelijk alleen zijn telefoon terug, die is in Wouw uit de bus gegooid. Van die wagen zelf - in februari afbetaald - ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Datzelfde geldt voor alle pakketjes. Extra zuur, omdat Baartmans nog maar net aan zijn rondje begonnen was. ,,Dus die zat nog helemaal vol.''

Baartmans baalt er een paar dagen later nog steeds flink van. ,,Want ik houd enorm van mijn werk en ik kan er mijn gezin mee onderhouden.'' Niet dat Baartmans helemaal uit het veld geslagen is, want hij rijdt nu rond met een andere, kleinere wagen. ,,Maar eigenlijk mag dat niet, die voldoet niet aan alle voorwaarden die bijvoorbeeld PostNL aan hun koeriers stelt. Gelukkig doen die daar niet moeilijk over. Wel ben ik iedere dag wat langer bezig: ik moet een keer extra laden, dat kost weer extra tijd én benzine. Maar het is beter dan niets.''

Klanten

Op aanraden van zijn klanten uit Heerle, Moerstraten en Kruisland heeft Baartmans uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en begon hij een inzamelingsactie. ,,Iedereen zegt dat ik van het ergste uit moet gaan en dat die bus nooit heel teruggevonden wordt. Dat ie in de fik wordt gestoken, of zo. En als ik dan zo'n actie zou beginnen, zouden zij wel doneren.'' En inderdaad, binnen nog geen 24 uur heeft Baartmans al een paar honderd euro opgehaald. ,,Geweldig, die steun. En in de supermarkt in Heerle hebben ze een potje weggezet waar mensen statiegeldbonnetjes in kunnen leveren. Super, alle beetjes helpen. Gouden mensen.''

En als de bus nou toch nog in goede staat gevonden wordt? ,,Dat zou fantastisch zijn en natuurlijk krijgt iedereen dan zijn geld terug.''