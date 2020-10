Beroerde ventilatie in de klas? Deze school heeft juist een ‘topinstallatie’

ROOSENDAAL - Rector Charles van Wettum van het Roosendaalse Jan Tinbergen College (JTC) prijst zich gelukkig. Terwijl veel scholen in de rats zitten vanwege gebrekkige ventilatie en het effect daarvan op verspreiding van corona, beschikt het JTC al sinds de opening van het hoofdgebouw in 2012 over een ‘topinstallatie’. Met dank aan de ligging langs snelweg A58.

Die locatie aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal, vlakbij de A58, zorgde in de aanloop naar de nieuwbouw voor de nodige kopzorgen. Ook de GGD mengde zich in de discussie vanwege de luchtverontreiniging (fijnstof) door het voorbij razende verkeer in de nabijheid van de middelbare school.

Lang verhaal kort: de bouw ging door waarbij de portemonnee werd getrokken voor een ‘topinstallatie’ wat betreft luchtverversing. Kern daarvan: in het schoolgebouw (1200 leerlingen) wordt géén gebruikte lucht gerecycled.

Alle uitgeademde lucht met de CO2 wordt door het ventilatiesysteem naar buiten geblazen. Elk leslokaal en elke verblijfsruimte (zoals aula, spreekkamers en toiletten) is aangesloten op buizen die de gebruikte lucht afzuigen naar het dak en daar op de buitenlucht lozen.

Via andere pijpen wordt verse buitenlucht de school ingeblazen. Die lucht wordt direct gefilterd (fijnstof wordt eruit gehaald) en gekoeld of opgewarmd, afhankelijk van wat nodig is. De installatie is, aldus de rector, zo gemaakt dat ‘vele malen per uur’ het hele gebouw van verse lucht wordt voorzien. Er hoeft dus geen raam open voor de broodnodige ventilatie. Sterker: de ramen mogen niet eens open. De klimaatinstallatie doet het werk.

Toch nog een check

Van Wettum is er ‘heel blij’ mee en zegt nog geen enkele vraag te hebben gehad van ouders die zich vanwege corona mogelijk zorgen maken over de ventilatie. Voor alle zekerheid liet de rector de installatie in de voorbije weken toch nog een keer checken door een onafhankelijk bedrijf. ,,Alles is gemeten, gecontroleerd en goed bevonden.” Het ventilatiesysteem op de nieuw gebouwde dependance van het JTC is eveneens volledig up-to-date, aldus de school.

Het huidige ziekteverzuim bij de leerlingen ligt met zeven procent een fractie hoger dan normaal. ,,Dat komt neer op twee, drie leerlingen per groep. Een derde deel daarvan is corona gerelateerd. Kan dus ook zijn dat de leerling thuis blijft in afwachting van een testuitslag van een gezinslid.” Een paar docenten (’één of twee’) wachten momenteel op een test.

Begin september werd op het JTC een medewerkster van de schoonmaak positief getest op corona. Zij had geen contact met leerlingen.