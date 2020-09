Bernd Roks op een bijzondere wijze als burgemeester van Halderberge geïnstalleerd

HOEVEN - Een installatiebijeenkomst van een burgemeester heet een bijzondere vergadering. In Halderberge was de installatie van Bernd Roks donderdag meer dan bijzonder. In alle opzichten.

De locatie was al verre van doorsnee. Niet zoals vanouds in de raadzaal, centrum van de democratie, maar het haast sacrale decor van de kapel van Bovendonk. In de gebedsruimte waar door de jaren heen vele priesters zijn gewijd, stond nu voor het eerst een burgemeester de ambtseed af te leggen.

Select gezelschap

In de kapel was plaats voor een select gezelschap van zeventig mensen, allemaal op anderhalve meter van elkaar vandaan. De entree van Roks en zijn gezin, gevolgd door de de Commisaris van de Koning Wim van de Donk door het middenschip naar het altaargedeelte maakte het zeker zo speciaal.

Bovendien was het de laatste klus buiten het provinciehuis voor Van de Donk als baas van Brabant. Na eenenzeventig burgemeesters te hebben verwelkomd, sloot Bernd Roks gisteren de rij. Dat bleef ook niet onopgemerkt, want in zijn maiden speech bracht de kersverse burgemeester meteen dank aan de scheidend commissaris. Hij was er zelfs al voor naar de beroemde wijnkelders van Kees van Spaandonk in Oudenbosch geweest. ,,Opgericht in 1864‘’, maakte Roks zich de kennis van zijn nieuwe gemeente snel eigen.

Van de Donk voelde zich in zijn element in de kapel, waar hij in zijn bestuursperiode vaker kwam. Op informele toon sprak hij de kinderen Jort en Jenthe toe. En net als de priesters noemde hij het burgemeestersambt een roeping. ,,Een soort bestuurlijke pastor, die ervoor zorgt dat iedereen zich goed voelt in de gemeenschap, zich goed inleeft in de mensen.‘’

Quote In Halderber­ge ga jij je energie kwijt kunnen. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning

Complimenten waren er voor Roks’ bestuurlijke capaciteiten, die Van de Donk nog kende uit zijn wethoudersperiode in Hilvarenbeek. ,,Een nieuwe gemeente is vaak een nieuwe wereld. Maar voor jou ook wel vertrouwd, goed dat je meteen hier komt wonen, midden in de gemeenschap. Je zoekt geen problemen op, maar je maakt een oplossing. Halderberge is een gemeente met pit. Hier ga jij je energie kwijt kunnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat je gevormd bent tot de bestuurder, die je nu bent.‘’

Jurgen Pertijs kon zich de eerste ontmoeting nog goed herinneren. ,,In een hotel in Oisterwijk op een vroege zaterdagmorgen was je als eerste sollicitant aan de beurt. En toch voelden we meteen een klik, die niet meer verdween.‘’

Donkzaal

Zo was de vergadering een aaneenschakeling van speciale momenten. Coronaproof de ambtsketen en voorzittershamer oppakken. Het namaste-gebaar van Van de Donk toen hem werd verteld dat Bovendonk een Commissariszaal en een Donkzaal gaat krijgen. Zodra de grootscheepse restauratie van het vroegere seminarie aanvangt, wordt zijn naam in twee nieuwe zalen in de zuidvleugel vereeuwigd.