Bernd Roks nieuwe burgemeester van Halderberge

Ministerie vermoedt fraude bij taalscho­len: huiszoekin­gen in Breda, Halderber­ge en Roosendaal

16:21 De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft donderdag in onder andere Breda, Halderberge en Roosendaal zeven huiszoekingen gedaan vanwege vermoedelijke fraude bij drie taalscholen. Zes mannen en een vrouw worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen van overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringsonderwijs. Dat meldt het ministerie.