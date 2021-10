Berkenveld is al 125 jaar de huiskamer van Heerle: ‘Een dorpsschool in de beste zin van het woord’

Toen in 1896 de zusters van het Oudenbossche Sint Anna in Heerle de toenmalige Antoniusschool stichtten, was hij er vanzelfsprekend nog niet bij, maar als iemand de geschiedenis kent van Berkenveld, is het Johan Pellis (74). Niet alleen was hij tot 2009 veertig jaar leerkracht op de school, als kind zat hij bovendien op de katholieke jongensschool in Heerle (Willibrordusschool), die in 1963 samen met de Antoniusschool opging in wat nu Berkenveld heet.