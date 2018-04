Bergse Foodstoet steekt over naar Roosendaal

Met de komst van het Bergse concept wordt het aantal foodtruckfestivals in Roosendaal verdubbeld. Op 4, 5 en 6 mei wordt in datzelfde Vrouwenhofpark de tweede editie van Appeltje Eitje gehouden. Dat is niet te veel van hetzelfde, denkt Rikken: ,,Ik ken het, ook erg leuk. Ik denk wel dat wij iets anders zijn. We willen net als in Bergen op Zoom ook in Roosendaal 'Foodstoet-colleges' houden, waarbij we uitleg geven over het voedsel. En we proberen zoveel mogelijk Roosendaalse ondernemers hier bij te betrekken.''