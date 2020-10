Bergenaar probeert agenten met koekenpan te slaan wanneer die zijn scooter in beslag willen nemen

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Een 59-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdag aangehouden in Roosendaal na een controle van zijn scooter. De man had nog meerdere boetes openstaan die hij niet kon voldoen. Agenten wilden zijn scooter in beslag nemen, maar dat ging niet zonder slag of stoot.