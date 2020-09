Bergenaar (35) aangehouden voor overval op Bakker Bart in Roosendaal

Lekker crossen door de bossen tijdens een tourtocht zit er even niet in

28 september ROOSENDAAL - Vrijwel alle MTB-toertochten in West-Brabant zijn tot tenminste het eind van het jaar van de kalender gehaald. Alleen bij RTC de Smid in Sprundel staat de deur nog op een kier. Hun veldrit staat gepland voor zondag 27 december. Maar ook Jos Jochems van de Sprundelse toerclub twijfelt hardop. ,,Het is lastig om een veldrit coronaproof te organiseren.‘’