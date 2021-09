Bergenaar (28) slaat Roosendaler (43) neer en veroorzaakt overlast in ziekenhuis

De man die het slachtoffer had geslagen was een bekende van hem, dus de agenten konden snel identificeren wie de verdachte was. De vechtpartij was bovendien ook op camerabeelden vastgelegd.

Nadat de verdachte niet snel gevonden werd, kwam er enige tijd later een melding uit een Roosendaals ziekenhuis dat daar een man aanwezig zou zijn die agressief was en voor overlast zorgde. De overlastgever bleek de gezochte man te zijn. De Bergenaar werd buiten op heterdaad opgepakt. De verdachte was lichtgewond aan zijn handen en is hieraan behandeld in het ziekenhuis. Daarna is hij overgebracht naar een politiecellencomplex.