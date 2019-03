Bergen op Zoom: ‘Huisvestingsbeleid statushouders is niet meer werkbaar’

Veilig anoniem drugscrimi­ne­len verklikken: we doen het steeds vaker, ook in Brabant

4 maart SINT WILLEBRORD/ELSENDORP - Het aantal anonieme tips over drugslabs is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2018 ontving Meld Misdaad Anoniem (M.) een recordaantal van 249 meldingen over productielaboratoria van onder andere xtc en GHB, een stijging van 40 procent.