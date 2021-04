Bent (19) kan niks slechts bedenken aan Nispen: ‘Er gebeurt hier niks geks’

NISPEN – Bent van Hassel (19) is een ambitieuze jongen. Naast zijn studie is hij de hele week bezig voor zijn eigen marketingbedrijf. In zijn woonplaats Nispen komt hij tot rust na werktijd. ,,Er gebeurt hier niet snel iets geks, het is lekker rustig.”

Zijn er dingen die je minder leuk vindt aan Nispen?

,,Ik kan zo snel niets slechts bedenken aan Nispen zelf. Iedereen kent elkaar en dat vind ik fijn. Je kunt altijd een babbeltje maken met de mensen in het dorp. Ik merk wel dat ik een beetje ben uitgekeken op de omgeving van Nispen. Er is op een normale zaterdagmiddag niet veel te doen. Misschien ben ik meer gemaakt voor een grote stad.’’

Aan welke stad moeten we dan denken?

,,Amsterdam zou ik erg leuk vinden. Dat is meteen een heel andere wereld, maar ik denk dat ik wel van het bruisende leven daar houd. Breda is ook al een goede optie.”

Je studeert in Breda. Ben je van plan om er op kamers te gaan?

,,Nee, dat dan weer niet. Dat is financieel gezien best een ding. Het kost veel geld en ik heb het nog erg naar mijn zin thuis. Voor nu is het nog prima zo.”

Hoe ga je vanuit Nispen naar school?

,,Ik ga op de fiets naar het station in Roosendaal. Daar ben ik als student regelmatig te vinden. Ik vind het een mooi gebouw, maar er kan wel wat aan verbeterd worden. Ik mis er levendigheid van winkeltjes of een kantoor.”

Je wilde op de foto bij het Openluchttheater in Nispen. Ga je graag naar een theatervoorstelling?

,,Vóór de coronamaatregelen ging ik graag naar het theater, onder andere naar cabaretvoorstellingen. Ik ben zelf nog nooit naar een voorstelling in het Openluchttheater in Nispen geweest, maar ik vind het wel een mooie en iconische locatie, net zoals de kerk.”

,,Vooral tijdens carnaval heel opgewekte en enthousiaste mensen. Er hangt altijd een gezellige sfeer. Sinds afgelopen jaar is er een nieuw drietal voor de carnaval in Nispen. Ik denk dat dat een goede zet is geweest. De nieuwe prins, twee narren en Grote Boer zijn een stuk jonger dan de voorgangers. Dat zal het feest leuker maken voor jongeren in het dorp. Ik mis het ook erg om te kunnen feesten.”

Zou je naar een testfestival willen om te kunnen feesten?

,,Ja, zeker. Dat lijkt me echt tof, want ik ben altijd wel in voor een feestje. Ik was laatst te laat met tickets bestellen, er stonden heel veel mensen in de rij. Ik zou niet megabang zijn om er besmet te raken.”

Hoe ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf op te zetten?

,,Twee à drie jaar geleden ben ik een bedrijf begonnen met een vriend, inmiddels zijn we allebei apart verdergegaan. Toen ben ik begonnen met mijn eigen marketingbureau. Ik ben er vijf à zes dagen in de week mee bezig.”

Is dat niet druk, fulltime werken en een studie volgen?

,,Het is wel druk, maar door de online-lessen is het prima te combineren. Ik heb ook een eigen kantoor in Roosendaal. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan komen met mijn bedrijf. Ik mag niet klagen, want de zaken gaan goed, haha.”

,,Perfect. Ik kan me niet voorstellen dat er meer gefeest zal worden, nu de avondklok een uurtje is verzet, maar het geeft wel meer ademruimte. Ik ben geen wetenschapper en als de juiste mensen zeggen dat een avondklok nodig is, dan geloof ik dat. Ik blijf niet binnen voor mezelf, maar voor de kwetsbaren in de samenleving.”

Bent van Hassel (19)

Woont met : vader Patrick, moeder Lydia en zussen Lotte en Elke

Opleiding: leisure & events management aan Breda University of Applied Sciences

Bijbaan: eigenaar van marketingbureau BvH Solutions

Huisdier: hond Mara

Hobby’s: werken, wandelen en feesten

Verliefd: ja, op vriendin Meike