Bemiddeling bij huishoudelijke hulp in Roosendaal levert flink pakket met verbeterpunten op

Verkeers­des­kun­di­ge: ‘Appverbod heeft enkel zin als politie contro­leert’

6:59 Appen - maar enkel al het vasthouden van je telefoon - op de fiets is vanaf aanstaande maandag verboden. De vraag is: in hoeverre gaat de politie dit controleren? Volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman heeft de regel alleen zin als op iedere straathoek een politieagent staat.