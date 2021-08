Belgen kennen ook na lockdown de weg naar Roosendaal nog; binnenstad wordt drukker

Het aantal bezoekjes door buitenlanders wordt geschat op basis van het aantal niet-Nederlandse kentekens dat Parkeerbeheer registreert in en rond de binnenstad. In januari en februari van dit jaar werden nog de minste Belgische kentekens gescand sinds het begin van de metingen in 2018.

Inmiddels neemt het aantal Belgische bezoekers weer maandelijks flink toe: vooral sinds medio mei wordt het steeds drukker in de binnenstad, met name in het weekend. Het aantal Nederlandse bezoekers van buiten Roosendaal bleef daarbij ongeveer gelijk.

Aantrekkelijk

De reden laat zich eenvoudig raden; in januari en februari waren de coronamaatregelen een stuk strikter. ,,We zijn dan ook blij dat we weer open mogen en kunnen”, zegt Saskia Nieuwesteeg van Bureau Binnenstad. ,,Niet alleen Belgische gasten, maar ook Roosendalers zelf weten de stad weer beter te vinden.”

Dat blijkt ook uit de cijfers: in de periode tussen 21 mei en 20 juni trok de binnenstad ruim 410.000 bezoekers. De groei is volgens Nieuwesteeg in lijn met de landelijke trend, maar ook weer niet helemaal aan de versoepelingen toe te schrijven. ,,We zijn ook gewoon een aantrekkelijke binnenstad. Dat blijkt uit het feit dat wanneer mensen de ruimte weer krijgen, ze ons nog steeds weten te vinden. Daarover zijn we dan ook zeer tevreden.”