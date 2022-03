Belg had twee kilo cocaïne in een verborgen ruimte in zijn auto: ‘Ik was alleen in Heerle vanwege een feestje’

HEERLE – Officier van justitie Arno Vroombout heeft bij de rechtbank in Breda negen maanden gevangenisstraf geëist tegen een 20-jarige man uit de Brusselse wijk Molenbeek. Hij had twee kilo cocaïne in een verborgen ruimte in zijn auto in een loods aan De Wijper in Heerle.

De man werd op 22 oktober om 6.00 uur in de ochtend opgepakt. Die inval in de loods was het resultaat van de kraak van de communicatiedienst Sky ECC. Dat was een communicatienetwerk dat vooral door criminelen werd gebruikt. Zij waanden zich door de versleuteling onbespied door de politie en justitie.

De recherche kraakte het netwerk echter en kon alle berichten lezen. Uit dat onderzoek kwam een Roosendaler naar voren die zou hebben gehandeld in tientallen kilo’s hasj en zo’n 47 kilo cocaïne. Tegen hem werd eerder al vier jaar cel geëist.

Slapen

In de loods van de Roosendaler lag de Belgische verdachte te slapen. Hij zei vrijdag zelf dat hij helemaal van niets wist en dat hij daar alleen maar was, omdat er de avond ervoor een feestje was geweest met vrouwen en lachgas.

Dat er een verborgen ruimte in zijn auto zat wist hij ook niet, zei hij. ,,Ik kom uit een wijk waar mensen heel vaak auto’s aan elkaar uitlenen. Daarbij vragen we ook niet waar dat voor is. Dat gaat gewoon op goed vertrouwen.’’ Hij suggereerde dat iemand anders die ruimte had gemaakt en de drugs erin had gelegd.

Quote Ik kom uit een wijk waar mensen heel vaak auto’s aan elkaar uitlenen. Daarbij vragen we ook niet waar dat voor is Verdachte

Advocaat Marco Bos zei dat de politie onrechtmatig zijn cliënt heeft aangehouden, gefouilleerd en zijn auto doorzocht. ,,Het onderzoek was gericht op R. en op zijn loods, niet tegen iemand die toevallig in die loods ligt te slapen. Bovendien was er geen enkele aanwijzing dat er drugs in de auto zouden liggen.’’ Dat zou allemaal moeten leiden tot bewijsuitsluiting en dus vrijspraak of strafvermindering.

Uitspraak 8 april.