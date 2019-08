Belevingstuin voor ouderen met dementie in Roosendaal: ‘Geweldige toevoeging’

ROOSENDAAL - De bewoners van Wonen & Zorg Heerma State in Roosendaal kunnen vanaf nu door de belevingstuin naast het complex wandelen. Daar is onder andere een strandje nagebootst, is een kippenren aangelegd en een pluktuin gezaaid.

In 2016 kocht Groenhuysen een lap grond naast het centrum. Na ruim twee jaar is het project, dankzij verschillende sponsoren, af. Er is een klein strandje met zand en een afbeelding van een steiger die naar de zee loopt, een aantal waterornamenten, een dierenparkje, plantenkas en klushuis bijgekomen.

,,We zijn heel blij met het resultaat”, vertelt locatiemanager Mien de Jong. ,,Het is uniek dat we een belevingstuin hebben voor onze 160 bewoners met dementie. Het maakt hun leven rijker. De tuin zit vol sensorische prikkels. Er zijn bewoners die op het strandje hun schoenen uittrekken en met hun blote voeten door het zand lopen. Ook bezoekers komen nu met meer plezier op visite. Kinderen kunnen zich tijdens het bezoek buiten vermaken. De bewoners zijn er blij mee. Er is een man die wel 20 keer per dag buiten komt. Dan pakt hij de duofiets voor een rondje, draait hij aan de muziekbol en gaat hij weer even naar binnen. Het is mooi dat we dit kunnen toevoegen aan de woonbeleving, het is ook een geruststelling voor vrienden en familie. Voor je dierbaren wil je het beste.”