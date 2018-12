Belangstelling voor ijsbaan nog groter dan verwacht in Roosendaal

,,We dachten aan het plafond te zitten. Niet is minder waar. We hebben nog tot en met 6 januari te gaan en nu al vele duizenden schaatsers mogen verwelkomen'', aldus De Bruijn. ,, Misschien dat dit de uitwerking is van de andere opstelling waar we dit jaar voor hebben gekozen. We hebben een apart gezellig horeca gedeelte met goed zicht op de ijsbaan. Het publiek kan op een aparte strook rond de hele ijsbaan lopen of naar de schaatsers kijken. En de ruimte waar mensen binnenkomen, kaartjes kopen, schaatsen huren en hun schaatsen aan kunnen doen is veel ruimer. Hier is naast cameratoezicht ook toezicht door onopvallende bewakers. Er is nog niemand schoenen kwijt geraakt. Sterker, we hebben een paar kinderschoenen over!”