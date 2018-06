Beknelling na ongeluk op Plantagebaan bij afrit Wouwse Plantage

St. Janstraat, stenen des aanstoots in Sprundel

4 juni SPRUNDEL - ‘Het is niet goed of het deugt niet’ lijkt een passend label voor de St. Janstraat. Het goede nieuws is dat de levensader van Sprundel weer normaal door het verkeer gebruikt kan worden. Maar na discussies over gevaarlijke gootjes, moeilijk in te rijden parkeerplaatsen én -bovenal- de voortdurende opbrekingen rest er nog een geschil over de uitvoering van de klus. Die is al met al meer dan een een jaar onderweg.