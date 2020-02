Bekende winkeldief verzet zich hevig maar vergeefs bij AH in Roosendaal

5 VRAGEN Zo viert de burgemees­ter van Roosendaal zijn eerste carnaval

18:33 ROOSENDAAL - Hij is van boven de rivieren, maar hij doet heel erg z'n best om een echte Tullepetaon te worden. Burgemeester Han van Midden zeult maandag een rondje door Tullepetaonestad. Vijf vragen over hoe hij z'n eerste carnaval viert.