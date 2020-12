Bekende crimineel John Heijnen over moord op Paco: ‘Het moet voor hem onverwachts zijn gekomen’

Funshoppen of alleen het hoognodige? Even luiers halen en meteen weer naar huis

13 december BREDA / ROOSENDAAL - Premier Mark Rutte riep afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie nog maar eens op om alleen voor de hoognodige aankopen de binnensteden in te trekken. We namen zaterdagmiddag een kijkje in de stadscentra van Breda en Roosendaal waar het in elk geval niet de spuigaten uitliep, maar druk was het wel. ‘Overal moet je anderhalve meter afstand houden, dat valt niet altijd mee met de drukte in de stad'.