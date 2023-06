Behoorlijke kluif voor politierechter in zaak tegen voormalig RBC-spelers voor geweld in spelerstunnel

Interview Pieter Cobelens is kijkcijfer­hit: ‘We zeuren te veel, het gaat ‘fokking’ goed in Nederland’

ROOSENDAAL/TETERINGEN - Pieter Cobelens (69) schopte het tot baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), maar sinds hij aanschuift bij de populaire talkshow Vandaag Inside is hij pas echt bekend. Overal heeft de Roosendaler een mening over, of het nu gaat over nucleaire dreiging, Groningse aardbevingsslachtoffers of seks.