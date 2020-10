Beheerder Sportfondsen is aansprakelijk voor schade HV Heerle

WOUW - Beheerder Sportfondsen Nederland van sporthal De Omganck in Wouw is aansprakelijk voor de schade die Handbalvereniging Heerle leed, toen de club onlangs voor een gesloten deur stond terwijl er een competitiewedstrijd tegen HV Legmeervogels uit Uithoorn op het programma stond.

De dames uit Uithoorn keerden onverrichterzake terug naar huis en HV Heerle moest de reiskosten vergoeden en kreeg een boete van de bond. Samen 500 euro.

Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de VLP-fractie in de gemeenteraad. Die stelde onlangs problemen met het beheer van sportaccommodaties door Sportfondsen aan de orde. Met name bij De Omganck in Wouw is het kommer en kwel, aldus Eric de Regt en Jos Heeren van de VLP.

Tolberg Centrum

Sportfondsen Nederland heeft in de gemeente Roosendaal de exploitatie van zwembad De Stok, sporthal De Omganck, sporthal In de Roos, de gymzaal Jadedijk en de gymzaal Tolberg Centrum overgenomen. Het college van B en W weet dat sommige gebruikers sindsdien klachten hebben.

Quote Een deel van de klachten heeft betrekking op de opstartfa­se van Sportfond­sen Roosendaal Burgemeester en wethouders, Roosendaal

Gebruikers klaagden onder meer over de schoonmaak, de tekortschietende horeca (drank ongekoeld, keuken gesloten, geen wisselgeld, te weinig voorraad), defect licht in kleedlokalen/toiletten en dat soort zaken. In Wouw stonden de handbalsters uit Heerle dus voor een dichte deur.

Stroomstoring

Burgemeester en wethouders: ,,Een deel van de klachten heeft betrekking op de opstartfase van Sportfondsen Roosendaal, waarbij ook duidelijk is dat niet alles binnen de invloedssfeer van SFR lag, zoals een stroomstoring.”

Klachten

Sportfondsen kent de klachten ook en gaat er iets aan doen, zegt het college. ,,Sportfondsen gaat investeren in de accommodaties, zoals in de horeca in De Omganck.” Over andere klachten en opmerkingen die betrekking hebben op de exploitatie, gaat de gemeente met de beheerders rond de tafel.

Quote De slager die zijn eigen vlees keurt Eric de Regt, VLP, Roosendaal

De VLP wilde ook weten of de gemeente een klanttevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van de sporthal in Wouw wil gaan houden. Volgens B en W ligt die bal bij Sportfondsen en wordt er begin volgend jaar met de gebruikers van de verschillende accommodaties gesproken over de eerste ervaringen met de nieuwe beheerder.

Klanttevredenheidsonderzoek

In een reactie zegt Eric de Regt (VLP) het vreemd te vinden dat Sportfondsen zelf een klanttevredenheidsonderzoek gaat uitvoeren. ,,De slager die zijn eigen vlees keurt", zegt raadslid De Regt. Sportfondsen was vrijdag op geen enkele wijze bereikbaar om commentaar te geven.